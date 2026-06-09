Крым возвращает отдыхающих Анапе

Из-за дефицита бензина и проблем с железнодорожным сообщением спрос на отдых в Крыму стремительно падает. По данным туроператоров, объем бронирования средств размещения на полуострове сократился на 30–50%. Эксперты констатируют, что, как правило, в этом году туристы предпочитают Крыму Анапу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / cat_the_most Фото: t.me / cat_the_most

С 24 мая по 6 июня 2026 года число бронирований средств размещения Крыма снизилось на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а количество отмен ранее оформленных поездок достигло 79%. Данные системы Travelline (система управления гостиничными бронированиями) публикует «Ъ».

Как рассказал «Ъ-Кубань» вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян, если на утро 8 июня спрос на отдых в Крыму упал на треть, то к вечеру того же дня можно было говорить о сокращении турпотока наполовину в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«75% гостей Крыма едут на полуостров на автомобилях. Сначала начались проблемы с бензином. Крымчанам предоставляют возможность купить по талонам 20 литров топлива. А как эту проблему решать туристам?! Потом был полностью перекрыт доступ к полуострову по трассе "Мариуполь—Мелитополь—Джанкой". Сейчас через поврежденный мост в Херсонской области запустили реверсивное движение, но понятно, что пропускная способность ограничена. Автомобильный поток перенаправился на Крымский мост, но и там периодически скапливаются очереди. Ситуация еще больше осложнилась после удара украинского дрона по составу №68 Москва—Симферополь — оказалась заблокирована железная дорога. Пассажиров везут автобусами до Керчи. Естественно, люди не хотят таких проблем и отказываются от планов на отдых в Крыму»,— констатирует господин Мкртчян.

Эксперт уверен, что туристы, которые собирались отдохнуть в Крыму, теперь поедут по одному из трех направлений: в Анапу, Абхазию или Сочи.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», с 31 мая физические лица могут приобрести в Крыму не более 20 литров бензина марки АИ-92 в одни руки. Заправка топлива в канистры полностью запрещена. Мост на границе Херсонской области и Крыма был поврежден 7 июня из-за ночной атаки украинских дронов, проезд через пункт пропуска «Джанкой» перекрывали на сутки. Позднее там запустили реверсивное движение. Сегодня, 9 июня, мост снова атаковали. Атака БПЛА 8 июня привела к повреждению локомотива поезда №68 Москва—Симферополь, следовавшего через Воронежскую область. Машинист тепловоза пострадал, его помощник погиб. Движение поездов по Крымской железной дороге остановлено. Для пассажиров некоторых поездов организована перевозка автобусами до Керчи.

По данным Аналитической службы Ассоциации туроператоров и отельеров России (АТОР), с 29 мая по 5 июня объем новых бронирований туров в Крым сократился на 25–35% по сравнению с предшествующей неделей.

«Спрос сокращается, растут аннуляции, но пока не очень выраженно, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Туристам требуется неделя-две, чтобы изменить свои планы. Я уверен, что по итогам лета Крым все равно будет в плюсе. Основное направление, куда переместятся туристы,— Анапа. За прошедшую неделю спрос на нее вырос на 50% к предыдущей неделе. Можно сказать, что в этом году Крым "возвращает" Анапе туристов, поскольку в прошлом году была зеркальная ситуация — на фоне анапских проблем с загрязнением турпоток переместился в Крым»,— прокомментировал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Рост количества отмен бронирований средств размещения в Крыму и снижение спроса на поездки на полуостров отмечают и представители сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». «Однако общий объем заказов на июнь остается сопоставимым с показателями прошлого года»,— уточняют эксперты «Островка».

По их наблюдениям, туристы заняли выжидательную позицию при планировании поездок в Крым. В большей степени это касается путешественников, которые рассматривают поездку на личном автомобиле. Для туристов, выбирающих железнодорожный транспорт, влияние остается ограничено.

«Что касается высокого сезона, ситуация пока не оказывает существенного влияния на спрос. Темпы бронирований размещения в Крыму на июль-август сейчас опережают показатели аналогичного периода прошлого года на 26%»,— сообщили в «Островке».

После сообщений о проблемах с топливом число аннуляций по Крыму выросло на 17%. В период с 29 мая по 5 июня (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) количество новых бронирований по Крыму снизилось на 25%, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Национального туроператора «Алеан». При этом общий объем бронирований на лето по сравнению с прошлым годом сохраняет позитивную динамику(прирост на 8%).

«Крым всегда был популярным направлением для путешествий с высоким процентом возвратных туристов. Из-за напряженного новостного фона ряд туристов переносят поездки на более поздние даты. При этом продолжают поступать новые бронирования на лето. Возможна переориентация части путешественников, в частности автотуристов и путешественников из ЮФО, на Анапу: спрос на направление растет с открытием купального сезона. Позитивно влияют акции и установившаяся на курорте летняя погода»,— прокомментировали ситуацию в пресс-службе туроператора.

Маргарита Синкевич