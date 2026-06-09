На границе Крыма из-за атаки ВСУ поврежден мост

В пункте пропуска в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью в результате атаки ВСУ поврежден мост. Движение перекрыто. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп»,— заявил губернатор области.

По его словам, мобильные огневые группы и силы ПВО уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов на подлете к мосту в Чонгаре. Удары по этому объекту концентрируются, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей.

Елизавета Ершова