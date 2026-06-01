Ситуация с бензином в Крыму: главное

На полуострове с конца мая введены жесткие ограничения на отпуск топлива.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал распоряжение, согласно которому с 31 мая физические лица могут приобрести не более 20 литров бензина марки АИ-92 в одни руки. Заправка топлива в канистры полностью запрещена. Бензин марки АИ-95 теперь будет в первую очередь поставляться для коммунальной и социальной техники.

В Севастополе бензин марок АИ-92 и АИ-95 31 мая также начали продавать только по талонам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, перебои, которые начались 29 мая, обусловлены логистическими ограничениями, причины которых ранее озвучивались. Власти Севастополя совместно с правительством Республики Крым предпринимают меры для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки. Вопросы поставок топлива на полуостров находятся на контроле Минэнерго и Минтранса России, с которыми ведется постоянное взаимодействие.

Ограничения вызвали очереди на заправках. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в субботу дневной лимит топлива на АЗС был разобран за несколько часов. Власти призывают граждан не создавать искусственный ажиотаж и не закупать бензин впрок .

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что ситуация стабилизируется в течение 30 дней.

В Крыму начал работу онлайн-навигатор, с помощью которого водители могут узнать о наличии бензина на автозаправочных станциях.

Кроме того, актуальную информацию о наличии топлива на автозаправочных станциях можно найти на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым. Сведения о том, будет ли топливо на АЗС в ближайшие сутки, обновляются ежедневно до 21:00.

Также о наличии топлива на АЗС можно получить информацию в режиме реального времени.

По состоянию на 12:00 1 июня АИ-92 временно отсутствует на отдельных станциях в Евпатории, Коктебеле и Судаке, а также на нескольких АЗС в Ялте, на трассе Ялта—Алушта, в Севастополе и Симферополе. Ограничения по АИ-95 затрагивают заправки в Евпатории, Симферополе и Севастополе.

Параллельно фиксируется дефицит дизельного топлива на ряде АЗС на Южном берегу Крыма, в том числе в районе Алупки, на участках трассы Алушта—Симферополь, а также в отдельных населенных пунктах центральной части полуострова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблемы с топливом в Крыму находятся «высоко на повестке дня».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о введении дополнительных мер контроля совместно с владельцами АЗС в случае продолжения спекуляций топливом на фоне логистических перебоев с поставками. На аппаратном совещании в понедельник он сообщил, что топливо для региона закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на заправочные станции. «Да, есть определенные логистические перебои. Тем не менее, поставки идут», — заявил глава Севастополя.