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ВСУ ударили по мосту на границе с Крымом

Мост на границе Херсонской области и Крыма поврежден из-за ночной атаки украинских дронов, проезд через пункт пропуска «Джанкой» невозможен. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Дорожное покрытие повреждено в районе населенного пункта Чонгар. На месте происшествия работают профильные службы. Водителям рекомендует выбирать путь через Красноперекопск и Армянск.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», движение по Крымскому мосту приостановили из-за ракетной опасности, объявленной в Краснодарском крае.

Маргарита Синкевич

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