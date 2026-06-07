ВСУ ударили по мосту на границе с Крымом
Мост на границе Херсонской области и Крыма поврежден из-за ночной атаки украинских дронов, проезд через пункт пропуска «Джанкой» невозможен. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Дорожное покрытие повреждено в районе населенного пункта Чонгар. На месте происшествия работают профильные службы. Водителям рекомендует выбирать путь через Красноперекопск и Армянск.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», движение по Крымскому мосту приостановили из-за ракетной опасности, объявленной в Краснодарском крае.