Движение поездов в Крыму остановлено после атаки БПЛА

Движение поездов по Крымской железной дороге остановлено после ночной атаки БПЛА. Для пассажиров некоторых поездов «Таврия» организована перевозка автобусами до Керчи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Поезд №316 Симферополь—Адлер отправится в Адлер сегодня, 8 июня, от Керчи раньше графика — в 19:00. До Керчи организованы автобусы от Симферополя и от станции Владиславовка. Из Симферополя автобус отправляется в 14:20. Пассажиров на станции Владиславовка просят прибыть на посадку в автобус не позднее 17:00. Также можно самостоятельно сесть на поезд на станции Керчь в 19:00.

Пассажиров поезда №007/008 Севастополь—Санкт-Петербург отправлением 8 июня доставят автобусом из Севастополя до станции Семь Колодезей для последующей посадки на поезд. Автобус отправится из Севастополя в 17:10. Он совершит остановки в Бахчисарае, Симферополе, Владиславовке. Отправка поезда №007/008 от станции Семь Колодезей планируется раньше графика — в 20:00. Для посадки в этот поезд на станции Багерово и Керчь-Южная пассажирам надо прибыть раньше: от Багерово поезд отправляется в 20:33, от Керчи — в 20:53. Это связано с отправлением поезда от станции Семь Колодезей на три часа раньше графика.

Пассажиры поездов №174 Евпатория—Москва (отправлением 7 июня), №092 Севастополь—Москва (отправлением 7 июня), №098 Симферополь—Москва (отправлением 8 июня) отправились автобусами из Владиславовки до станции Керчь-Южная.

Пассажиры поезда №068 Москва—Симферополь, которых сегодня перевезли автобусами в Симферополь, смогут получить оставленные в поезде вещи, которые будут доставлены сегодня позднее на железнодорожный вокзал Симферополя в камеру хранения.

Алина Зорина