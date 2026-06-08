ВСУ атаковали пассажирский поезд сообщением Москва — Симферополь: есть жертвы

В результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины на тепловоз пассажирского поезда, следовавшего маршрутом Москва — Симферополь, пострадал машинист состава. Помощник машиниста, по предварительным данным, погиб. Пассажиры не пострадали. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Мах-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали»,— написал глава региона.

Сергей Аксенов выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего, а также пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшему. «В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах. Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку»,— добавил глава республики.

Он призвал крымчан и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.

Наталья Решетняк