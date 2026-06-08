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В Крыму заработал пункт пропуска «Джанкой», перекрывавшийся из-за атаки ВСУ

В Херсонской области заработал Чонгарский мост, перекрытый из-за атак ВСУ. Движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе с Крымом возобновлено в реверсивном режиме для легковых машин до 3,5 т, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. Отремонтировать мост планируют в ближайшее время.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кубань», мост на границе Херсонской области и Крыма был поврежден из-за ночной атаки украинских дронов 7 июня, проезд через пункт пропуска «Джанкой» был закрыт. Водителей перенаправляли через Красноперекопск и Армянск.

Маргарита Синкевич

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