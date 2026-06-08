Турпоток огибает полуостров

С 24 мая по 6 июня 2026 года число гостиничных бронирований в Крыму сократилось на 31% год к году. Севастополь потерял 40%. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое. Это связано с начавшимся в регионе топливным кризисом: туристы массово планировали ехать в Крым на своих машинах или автобусах из-за ограничений в работе местного аэропорта. В этом летнем сезоне большая часть отдыхающих может переориентироваться на Анапу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Количество гостиничных бронирований в Крыму с 24 мая по 6 июня 2026 года сократилось на 31% год к году, в Севастополе — на 40%, следует из данных Travelline (система управления гостиничными бронированиями). Для России в целом показатель остался на уровне прошлого года. В контексте резкого снижения продаж Крым выпал из числа десяти самых популярных туристических направлений России: сейчас на него приходится только 1,5% продаж.

Согласно OneTwoTrip, количество бронирований отелей в Крыму с 1 по 7 июня сократилось год к году в три раза. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что снижение спроса на полуостров прослеживается с середины недели 1–7 июня: относительно предыдущих семи дней объем продаж сократился на 20%. Но новые бронирования, по словам эксперта, также осуществляются: если обычно мы говорим о 60 тыс. новых продаж в день в целом по рынку, то сейчас это 50–55 тыс.

Часть туристов пересмотрела запланированные ранее поездки. Согласно Travelline, с 24 мая по 6 июня в Крыму были отменены 79% бронирований, в Севастополе — 71%. Основатель сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян говорит, что на два новых бронирования в Крыму сейчас приходится десять отмен старых: «Никто не хочет попасть в ловушку из-за топливных проблем».

В конце мая 2026 года в Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 из-за проблем с логистикой. Глава Крыма Сергей Аксенов 4 июня заявил о приостановке свободной продажи бензина, аналогичная мера была принята в Севастополе. На следующий день господин Аксенов сообщил, что в Крыму будут определены АЗС, на которых туристы смогут заправиться для выезда из региона.

Глава Севастополя Михаил Развожаев 7 июня сообщил, что свободная продажа АИ-92 возобновлена на трех АЗС в Севастополе. В начале июня он прогнозировал, что сложности с доставкой топлива на полуостров могут сохраняться минимум месяц.

Крым — одно из ключевых российских курортных направлений летнего отдыха. Интерес путешественников к полуострову сокращался после начала в 2022 году боевых действий на Украине и последовавших за ними ограничений на работу аэропорта Симферополя и постоянных закрытий Крымского моста для проезда автомобилей. Но в 2024 году тренд сменился, и Крым вошел в число наиболее растущих внутренних направлений за счет восстановления спроса. В 2025 году, согласно данным местных властей, регион посетили 6,9 млн человек, что на 15% больше год к году. Число бронирований размещения в Крыму на лето прошлого года увеличилось на 13,3% год к году (см. “Ъ” от 31 мая 2025 года).

Из-за отсутствия регулярного авиасообщения автомобильный транспорт — основной способ добраться в Крым. По подсчетам регионального министерства курортов и туризма, в 2025 году автобусы и личные машины использовали 76% гостей полуострова, оставшиеся 24% добирались на поездах. Без дополнительной заправки в Крым, по словам господина Ромашкина, могут отправляться только туристы, которые не планируют пользоваться автомобилем во время отпуска: от последней заправки перед мостом до популярных курортов полуострова — Феодосии или Ялты — 250–300 км.

Влияние начавшегося в Крыму топливного кризиса на турпоток по итогам всего 2026 года будет зависеть от его длительности. Высокий сезон на полуострове начинается после 20 июня. Если к этому моменту проблему с дефицитом топлива удастся решить, то общий объем продаж по итогам сезона сократится на несколько процентов, не исключает Сергей Ромашкин.

Алексан Мкртчян приводит более пессимистичный прогноз, предполагая, что Крым в этом году потеряет 3–4 млн туристов. Эксперт сомневается, что ситуация с топливом в этом сезоне нормализуется. Путешественники откажутся от отдыха в Крыму и, вероятнее всего, сделают выбор в пользу Анапы. «В прошлом году Крым стал бенефициаром проблем Анапы (из-за разлива мазута на побережье рядом с этим городом.— "Ъ"), в этом году ситуация, видимо, будет обратная»,— заключает господин Ромашкин.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев