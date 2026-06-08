Жителю Ижевска дали 15 лет за подготовку к поджогу и взрыву школы

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор 22-летнему жителю Ижевска, который планировал устроить поджог и взорвать общеобразовательную школу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. Фигуранта признали виновным в подготовке теракта и взрывчатки для этого, а также в участии в деятельности террористической организации (ст. 205, 223, 205.5 УК). Он получил 15 лет лишения свободы.

Напомним, подсудимого арестовали 2 апреля 2025 года. Во время обысков у него обнаружили бутылку с зажигательной смесью, инструкцию по изготовлению взрывчатки с гвоздями в составе, 2 кг аммиачной селитры, 3 литра дизельного топлива и 1 литр моторного масла. Кроме того, фигурант подготовил манифест, где описал мотивы планируемых действий, а также намеревался приобрести огнестрельное оружие.

Подсудимый оказался приверженцем идей молодежного международного движения, признанного террористической организацией и запрещенного в РФ. Подготовку к теракту обвиняемый осуществлял «в составе группы лиц по предварительному сговору». Они обменивались сообщением в Telegram.