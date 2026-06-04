Главные новости за 4 июня. Сочи

Компания Wildberries намерена развивать собственную гостиничную сеть в России и рассматривает Сочи в числе первых локаций для запуска проекта. Компания уже имеет опыт работы в гостиничном сегменте за рубежом: отели под этим брендом функционируют в Турции и Египте.

На Петербургском экономическом форуме подписали соглашения о двух проектах в Сочи с инвестициями более 12 млрд руб.: центр отдыха с гостиницей на 323 номера и медблоком (6,485 млрд руб., 510 рабочих мест) и гостиничный комплекс на 745 номеров (5,7 млрд руб., 160 рабочих мест). В администрации курорта добавили, что через 5–6 лет благодаря этим проектам в городе появится 27,6 тыс. новых номеров и более 24 тыс. рабочих мест.

Курортный комплекс в микрорайоне Якорная Щель площадью 15,7 га (застройка — 184 тыс. кв. м) планируют завершить к 2029 году. В состав войдут шесть гостиничных корпусов на 2680 номеров, крытый аквапарк, бассейны, медцентр, спортобъекты, рестораны, пляж и площадки для мероприятий, будет создано около 2 тыс. рабочих мест, а инвестиции выросли с 28 до 44 млрд руб.

В Адлерском районе Сочи на торги выставили право аренды крупного торгово-развлекательного комплекса, расположенного на улице Кирова. Объект находится в федеральной собственности, а начальная цена годового арендного платежа составляет 363,1 млн руб.

В Сочи 25-летнему местному жителю предъявили обвинение в покушении на убийство сожительницы (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ходе ссоры в арендованной квартире на улице Богдана Хмельницкого он нанес женщине удар ножом в спину и скрылся, пострадавшую госпитализировали.

В Сочи начали работу летние палаточные лагеря для школьников: бесплатные смены на туристических базах «Солох-Аул» и «Ореховая» посетят 740 детей. Всего на курорте в период каникул работают 54 профильных лагеря дневного пребывания на 7,8 тыс. детей, 47 лагерей труда и отдыха, один круглосуточный лагерь, 15 тематических площадок, а также запланированы многодневные походы для 2,4 тыс. школьников.