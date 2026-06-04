В Сочи ищут арендатора для крупнейшего ТРЦ с платежом 363 млн рублей

В Адлерском районе Сочи на торги выставили право аренды крупного торгово-развлекательного комплекса, расположенного на улице Кирова. Объект находится в федеральной собственности, а начальная цена годового арендного платежа составляет 363,1 млн руб., пишет «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно информации аукционной документации, площадь трехэтажного здания достигает 27,9 тыс. кв. м. Исходя из установленной ставки, стоимость аренды одного квадратного метра составляет около 13 тыс. руб. в год. Договор планируют заключить сроком на 11 месяцев.

Объект предназначен для ведения торгово-развлекательной деятельности. В документации указано, что ограничения и обременения в отношении имущества отсутствуют. Подписание договора аренды и порядок внесения платежей будут осуществляться в соответствии с условиями аукциона.

Торги организованы в рамках процедур по передаче прав на государственное имущество. Они предусматривают возможность заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, а также иных соглашений, связанных с распоряжением государственным или муниципальным имуществом.

По указанному адресу располагается торгово-развлекательный центр «Сити Плаза». Согласно информации, размещенной на официальном сайте комплекса, объект является одним из крупнейших торговых центров курорта. На его территории работают магазины одежды и обуви, детских товаров, спортивной продукции, электроники и бытовой техники, товаров для дома, парфюмерии и ювелирных изделий. Кроме того, в комплексе размещены супермаркет и другие торговые объекты.

Мария Удовик