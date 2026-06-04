В Сочи откроют отели под брендом Wildberries

Компания Wildberries намерена развивать собственную гостиничную сеть в России и рассматривает Сочи в числе первых локаций для запуска проекта. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщила глава объединенной компании RWB Татьяна Ким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По ее словам, в стране планируют открыть около 100 гостиниц под брендом WB Travel. В первую очередь проект намерены реализовать в Причерноморье, включая Сочи, а также на Алтае. Первых гостей новые объекты смогут принять уже в 2026 году.

Как отметила Татьяна Ким, компания уже имеет опыт работы в гостиничном сегменте за рубежом. Отели под брендом Wildberries функционируют в Турции и Египте. Российский проект станет частью стратегии по развитию внутреннего туризма.

По словам главы RWB, компания не планирует ограничиваться размещением собственного бренда на существующих объектах. Для гостиниц разработают единые требования к качеству сервиса и инфраструктуре. В частности, в отелях могут появиться фирменные кафе, детские клубы и специальные пространства для семейного отдыха. При этом под бренд будут отбирать только те объекты, которые соответствуют установленным стандартам.

Татьяна Ким подчеркнула, что компания ориентируется на гостиницы уровня «уверенная четверка» и «доступная пятерка». Такой формат, по мнению руководства RWB, позволит предложить туристам качественный сервис по конкурентной стоимости.

Параллельно компания работает над созданием отдельной платформы для детского отдыха. В настоящее время в шорт-лист проекта включили около 200 детских лагерей. Часть из них в дальнейшем сможет работать под собственным брендом RWB. При этом новое направление не будут развивать под маркой WB Travel.

Развитие туристического бизнеса стало одним из новых направлений деятельности компании. Ранее возглавивший турбизнес Wildberries бывший руководитель TUI Russia Тарас Демура сообщил о планах по созданию собственной сети туристических агентств. По его словам, ключевой особенностью сервиса станет сочетание цифровых технологий с персональным сопровождением клиентов.

Запуск гостиничной сети в Сочи и других курортных регионах позволит компании выйти на рынок туристических услуг и расширить присутствие в сегменте внутреннего туризма.

Мария Удовик