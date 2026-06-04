В Сочи 25-летнего мужчину обвинили в покушении на убийство сожительницы

Следственные органы предъявили обвинение 25-летнему жителю Сочи по уголовному делу о покушении на убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, конфликт между мужчиной и женщиной произошел в арендованной квартире на улице Богдана Хмельницкого.

По данным следствия, во время ссоры обвиняемый нанес потерпевшей удар ножом в область спины. После произошедшего фигурант дела покинул место происшествия. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. На место вызвали бригаду скорой помощи, после чего ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Следствие квалифицировало действия фигуранта как покушение на убийство. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство и убийство). В настоящее время жителю Сочи предъявили официальное обвинение.

В ходе следственных мероприятий фигурант дал показания и признал вину в инкриминируемом деянии. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и проводить необходимые процессуальные действия.

В рамках расследования назначили комплекс судебных экспертиз. Их результаты планируют использовать для закрепления доказательственной базы и установления обстоятельств происшествия.

«Ъ-Сочи» писал, что Туапсинский городской суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 41-летней знакомой, повлекшем ее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и назначил ему наказание в виде семи лет и девяти месяцев колонии строгого режима. Суд установил, что в сентябре 2025 года пьяный фигурант в ходе бытового конфликта нанес женщине множественные удары руками и ногами, от которых она скончалась на месте.

Мария Удовик