В Лазаревском районе Сочи возобновили строительство курорта за 44 млрд рублей

Курортный комплекс разместится в микрорайоне Якорная Щель на участке площадью 15,7 га. Общая площадь застройки составит около 184 тыс. кв. м. Завершить реализацию проекта планируется к 2029 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно представленным данным, в состав комплекса войдут шесть гостиничных корпусов на 2680 номеров, крытый аквапарк, бассейны, медицинский центр, спортивная инфраструктура, рестораны, общественные пространства, пляжная зона, а также площадки для проведения деловых мероприятий. После ввода объекта в эксплуатацию планируется создать около 2 тыс. рабочих мест.

Ранее проект уже становился предметом судебных разбирательств. Строительство комплекса планировали начать в 2023 году, однако впоследствии действие разрешительной документации было приостановлено по иску Генеральной прокуратуры РФ. Ведомство оспаривало законность передачи земельных участков под застройку и соответствие проекта виду разрешенного использования территории.

Как сообщали ранее федеральные СМИ, предметом спора стали земельные участки на территории бывшего пансионата «Якорная Щель» и детского лагеря «Огонек». В конце 2025 года застройщик заключил мировое соглашение с властями Сочи, после чего реализацию проекта возобновили.

По данным компании, за последние годы объем инвестиций увеличился с первоначально заявленных 28 млрд до 44 млрд руб.

«Ъ-Сочи» писал, что на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года подписали соглашение о строительстве в Сочи трехуровневого ресторана с инвестициями в 1 млрд руб., объект планируют сдать в первом квартале 2029 года. Проект предусматривает создание многофункционального пространства для питания, мероприятий и досуга, что станет частью развития инфраструктуры курорта, где уже работает около 2 тыс. предприятий общепита.

Мария Удовик