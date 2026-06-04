Более 700 детей отдохнут в палаточных лагерях Сочи этим летом

В Сочи начали работу летние палаточные лагеря для школьников. Первые смены открылись на туристических базах «Солох-Аул» и «Ореховая». В течение летних каникул бесплатные туристические смены смогут посетить 740 юных сочинцев, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

На базе «Солох-Аул» организовали семидневные смены, посвященные основам военной службы. Для участников подготовили занятия по оказанию первой помощи, действиям в экстремальных ситуациях, строевой и тактической подготовке. Также школьники смогут принять участие в мастер-классах по управлению беспилотными летательными аппаратами и встретиться с представителями военно-патриотических организаций.

Первая смена городского палаточного лагеря «Турконтинент» открылась на детской туристической базе «Ореховая» в поселке Каткова Щель. Старт программы сопровождался флешмобом «Мы вместе». Одним из первых мероприятий стал конкурс на лучшее оформление бивуаков, победителями которого стали команды «Кудепста» и «Млечный путь».

Как сообщила директор департамента образования администрации Сочи Ольга Медведева, палаточные лагеря позволяют детям не только получать новые знания и навыки, но и развивать ответственность, целеустремленность, выносливость и умение работать в команде. В течение смен школьников ждут спортивные соревнования, творческие задания и различные игровые программы.

Помимо палаточных лагерей в период летних каникул в системе образования курорта работают 54 профильных лагеря дневного пребывания, которые примут 7,8 тыс. детей. Также организованы 47 лагерей труда и отдыха для 885 человек, один лагерь круглосуточного пребывания на 300 школьников и 15 тематических дневных площадок.

Кроме того, на летний период запланировано проведение многодневных туристических походов, участниками которых станут 2,4 тыс. юных жителей Сочи.

Мария Удовик