В Марий Эл расширили программы подготовки и стажировок для будущих инженеров

В Козьмодемьянске Республики Марий Эл состоялась защита проектов учащихся по программе «Растим инженеров». Она проводится третий год в рамках сетевого взаимодействия завода «Потенциал», который входит в Группу компаний «Систэм Электрик», Лицея Козьмодемьянска и Волгатеха. Участники программы под руководством специалистов завода «Потенциал», одного из крупнейших производителей розеток и выключателей в СНГ, познакомились с технологическими процессами производства и контроля качества. По итогам они представили собственные проекты и разработки, освоив востребованные практические навыки.



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Популяризация инженерных специальностей и подготовка молодых кадров является одним из ключевых направлений социальных программ «Систэм Электрик». Партнерская сеть компании насчитывает 16 вузов и 6 ссузов в 15 регионах страны, где ежегодно проводятся более 700 образовательных мероприятий.

Так, в Республике Марий Эл подписаны договоры о партнерстве с региональным Министерством образования и науки, Колледжем индустрии и предпринимательства, а также с Марийским радиомеханическим техникумом. Об этом сообщили в пресс-службе «Систэм Электрик».

Согласно планам профориентационной работы, для студентов запущена программа стажировок и целевого обучения. 18 учащихся радиомеханического техникума заключили с заводом целевые договоры в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Для старшеклассников лицея организованы проектные сессии и экскурсии на производственные площадки. Кроме того, для штатных сотрудников предприятия совместно с партнерскими ссузами действует программа «Вторая профессия», позволяющая освоить дополнительную специальность.

По информации пресс-службы, указанные проекты реализуются в Козьмодемьянске параллельно с программой модернизации инфраструктуры завода «Потенциал», которая идет с 2022 года и включает капитальное строительство, установку нового оборудования, улучшение условий труда, а также благоустройство. Так, ранее компания отремонтировала класс физики в лицее и Станцию юных техников в Козьмодемьянске.

Вместе с тем «Систэм Электрик» поддерживает и другие социальные инициативы. Так, отдельным направлением, как сообщили в компании, является развитие массового спорта среди работников и членов их семей. В перечне занятий заявлен 21 вид спорта.

Благодаря проектам, реализуемым в Республике Марий Эл и других регионах, «Систэм Электрик» трижды становилась финалистом премии «Наш вклад» и получала статус партнера Национальных проектов России.