Тамбовская область запустила туристический проект «Неваляшкино» на ПМЭФ-2026

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным центром «Россия», администрацией города Котовска и компанией «Котовские неваляшки». Это событие дает официальный старт новому флагманскому проекту Тамбовской области — созданию туристического кластера «Неваляшкино» в Котовске, рассказал 4 июня губернатор Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Котовские неваляшки» зарегистрировали в Котовске в 2016 году. Основной вид деятельности — производство игр и игрушек. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Гендиректор и единственный владелец — Дмитрий Завидов. В 2025 году выручка «Котовских неваляшек» составила 99,8 млн руб., что на 36,5% выше показателя 2024-го. Чистая прибыль выросла до 12,6 млн руб. По собственным данным, продукция предприятия представлена практически во всех ритейлерах детских товаров в РФ и странах Таможенного союза. В 2016 году была разработана интерактивная игрушка Next в технологии дополненной реальности. В 2025 году компания вышла на объем 500 тыс. игрушек в год, увеличив показатель на 25%. Связывают это с тем, что тамбовская неваляшка была выбрана главным символом проекта «Новогодняя Россия».

Планируется, что в комплекс «Неваляшкино» войдут музей-завод, интерактивные пространства, арт-объекты и другая тематическая инфраструктура. В 2026 году предполагается начать реализацию первого этапа создания кластера. Власти рассчитывают, что уже на первом этапе в три раза увеличится туристический поток и будут созданы 200 новых рабочих мест.

«Мы вместе создаем на родине неваляшки новую уникальную точку притяжения для семейного туризма»,— подчеркнул Евгений Первышов.

В этом году регион впервые представит на площадке форума арт-объект — инсталляцию, построенную на образе традиционной русской куклы-неваляшки. Высота фигуры составляет 2,5 м, она собрана из множества сфер диаметром от 10 до 150 см. От полноценного стенда Тамбовская область, как и другие регионы Черноземья, отказалась в целях экономии.

В Котовске неваляшки производят на специализированном предприятии «Котовские неваляшки» и на ФКП «Тамбовский пороховой завод». По данным «Ъ-Черноземье» на начало года выпуск игрушек на втором предприятии был приостановлен. В январе также стало известно, что «Котовские неваляшки» вкладывают 20 млн руб. в расширение производства. Инвестиционный проект планируют реализовать до конца 2027 года.

Денис Данилов