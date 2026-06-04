Мурашко заявил о готовности вакцины против нового штамма Эболы

Российская вакцина против нового штамма вируса Эбола уже разработана, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат должен пройти определенные стадии тестирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вакцину для профилактики лихорадки Эбола разработал московский Институт Гамалеи, уточнил господин Мурашко. По его словам, препарат адаптирован под новый штамм, из-за которого и произошла вспышка. «С появлением нового штамма наши коллеги адаптировали вакцину, и сейчас она есть в формате уже продукта»,— сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

О новой вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде стало известно в начале мая. Как заявляли власти Конго, она вызвана штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в середине месяца признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Согласно отчету Национального института общественного здравоохранения ДР Конго, к началу июня подтверждены 363 случая заражения Эболой и 62 смерти в трех провинциях страны. Как сообщали в ВОЗ, на создание вакцины от штамма Бундибугио может уйти до 6-9 месяцев.