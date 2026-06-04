Путин не планирует встречаться с делегацией США на ПМЭФ

Контакты президента Владимира Путина или других представителей Кремля с делегацией США, прибывшей на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), не запланированы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нет, не планируется,— заявил господин Песков в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.— Они не совсем, так сказать, наш профиль».

Американская делегация во главе с руководителем комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Куком–младшим участвует в ПМЭФ-2026. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, визит официальных представителей США такого уровня на форум — первый за восемь лет. Господин Кук выступил на тематической сессии «Россия и США. Диалог культур». Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума 5 июня.