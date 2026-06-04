Сотовые операторы попросили власти вернуть россиянам доступ к Netflix

Сотовые операторы обсуждают с властями способы вернуть россиянам доступ к Netflix, нейросетям и другим заблокированным в России ресурсам. Об этом РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал гендиректор «Билайна» Сергей Анохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Анохина, предложенная им инициатива «белых списков VPN» «получила продолжение» и нашла поддержку. Речь идет не о перечне разрешенных VPN-сервисов, а о том, чтобы власти разрешили открыть доступ к некоторым ресурсам, на которые пользователь может попасть только с VPN, пояснил глава «Билайна».

«Есть сервисы, которые не подпали под ограничения со стороны Роскомнадзора..., но приняли решение не работать в России. Например, ряд развлекательных сервисов, тот же Netflix, нейронные сети... У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны», — рассказал Сергей Анохин.

Об инициативе «белых списков VPN» господин Анохин рассказывал в апреле. Кроме того, гендиректор «Билайна» предложил вводить «белые списки» только для «сомнительных абонентов». Для остальных — оставить обычный интернет. Сейчас в «белый список» входят государственные ресурсы, сервисы некоторых банков, транспортные приложения, маркетплейсы и некоторые СМИ. Сервисы из этой категории, как правило, продолжают работать при ограничениях мобильного интернета.