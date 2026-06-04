Львова-Белова: почти 80% родителей поддерживают раннее трудоустройство детей

78% родителей поддерживают раннее трудоустройство своих детей. Такие данные привела уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова на конференции в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, подростки «хотят работать и зарабатывать», причем заниматься общественно полезным трудом, а не «катить квадратное» и «красить траву». В 2025 году на рынок труда вышло 1,2 млн подростков, а предложений по трудоустройству оказалось гораздо меньше, добавила она.

«Важно находить такие формы, когда мы можем, с одной стороны, профориентационную помощь ребенку оказать, а с другой стороны, дать ему первый трудовой опыт,— подчеркнула детский омбудсмен.— То есть мы способствуем раннему взрослению, умению зарабатывать средства. И как перспектива — создание семьи, рождение детей».

По согласию родителей с 14 лет ребенок может оформить самозанятость или трудовой договор. 2 июня портал hh.ru представлял данные: более 300 тыс. подростков в России планируют устроиться на работу в период летних каникул. В начале 2026 года портал опрашивал и работодателей: раннее трудоустройство и профориентацию подростков поддержало лишь 49% респондентов.

Дарья Шелудякова