Силуанов: Россия скоро погасит свой внешний долг

Внешний долг России достигает 10%. В скором времени он будет полностью погашен, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Надеюсь, что таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры»,— уточнил министр на полях ПМЭФ (цитата по ТАСС).

Государственный долг состоит из общей суммы задолженности правительства, накопленной для покрытия дефицитов бюджета. По данным Центробанка (ЦБ), в первом квартале внешний долг России снизился на $10,5 млрд — до $308,8 млрд. Это на $10,5 млрд, или 3,3%, меньше по сравнению с началом года. Сокращение долговых обязательств было отмечено в нескольких секторах экономики. Наибольшее снижение произошло по внешним обязательствам прочих секторов экономики и банковской системы, уточнил ЦБ. Международный валютный фонд прогнозировал увеличение госдолга России до 29,1% ВВП к 2031 году.