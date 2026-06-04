Холодный климат назвали конкурентным преимуществом России для развития ИИ

Холодный климат и наличие дешевой энергетики могут стать для России ключевыми факторами для занятия собственной ниши на глобальном рынке искусственного интеллекта, считают участники круглого стола «Ъ» на ПМЭФ. Вместо попыток догнать США и Китай по всем направлениям страна может сделать ставку на развитие ЦОДов как экспортного товара.

«Искусственный интеллект как вычислительная мощность — это интересный экспортный товар, потому что энергетику транспортировать сложно, а вычисления транспортировать легко. У нас есть энергетика, климатический пояс холода, который тоже дает определенные преимущества»,— сказал главный управляющий партнер ВЭБ.РФ Александр Павлов.

Партнер Kept Игорь Кротецкий согласился со спикером, отметив, что стратегия прямой конкуренции с мировыми лидерами по всем фронтам — от моделей и данных до «железа» — заведомо проигрышна.

«Попытаться догнать Китай и Штаты по всем этим направлениям — это сложная задача,— заявил господин Кротецкий.— Это уникальные наши качества и компетенции, которые в ограниченном количестве есть у других. Может быть, нам имеет смысл занять в этом рынке какую-то свою нишу, инвестировать в это и туда идти».

Вместо гонки за создание собственных вычислительных мощностей по примеру NVIDIA или Huawei, отметил господин Кротецкий, российские компании могут сосредоточиться на предоставлении услуг по удаленным вычислениям, используя природно-климатические преимущества для снижения себестоимости.