Россия готова помочь Азербайджану сблизиться с ЕАЭС

Россия готова содействовать сближению Азербайджана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также хотела бы видеть участие Баку в работе Евразийского банка развития. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам замминистра, сближение способствовало бы укреплению уже сложившихся хозяйственных связей на евразийском пространстве, а также положительно повлияло бы на экономику Азербайджана. Михаил Галузин отметил, что страна в таком случае «получила бы доступ к преимуществам общего рынка товаров и смогла бы нарастить сотрудничество в сфере транспорта, услуг и инвестиций».

«Мы хотели бы видеть Азербайджан в составе акционеров Евразийского банка развития и полагаем, что такой шаг открывал бы дорогу к финансированию за счет средств банка крупных проектов в республике»,— отметил господин Галузин (цитата по ТАСС).

В 2024 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что страна не собирается вступать в ЕАЭС. При этом он не исключил присоединения к союзу в будущем: решения будут зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды получит Азербайджан от сближения. По словам господина Алиева, в случае отсутствия выгодных предложений Баку будет удовлетворен тем уровнем сотрудничества, который есть сейчас.