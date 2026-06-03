Главные новости за 3 июня. Новороссийск

Защита семьи восьмилетнего мальчика, скончавшегося в частной клинике Новороссийска, настаивает на проверке документов об образовании медицинского персонала учреждения. По данным адвоката, гибель восьмилетнего пациента могла быть не первым летальным исходом в данной клинике.

Власти Анапы усилили контроль за гидрологической обстановкой на реке Кубань на фоне увеличения сбросов воды из Краснодарского водохранилища, вызванных обильными осадками.

Арбитражный суд Краснодарского края отменил обеспечительные меры, которые запрещали ОАО «Новоросцемент» проводить строительные работы на участке в районе Сухумского шоссе в Новороссийске, где расположен объект культурного наследия регионального значения — арка-опора подвесной дороги, построенная методом народной стройки в начале 1920-х годов.

В Анапе жителей и туристов просят воздержаться от посещения пляжей, где ведутся работы по отсыпке и планировке песка. Отмечают, что нахождение в зоне проведения восстановительных мероприятий небезопасно и затрудняет работу спецтехники.

В Анапе ведется подготовка к уборке урожая зерновых культур 2026 года. Производством зерновых на территории муниципалитета занимаются шесть сельхозпредприятий и 33 крестьянско-фермерских хозяйства.

Спрос на отдых в Анапе заметно вырос после официального объявления о начале купального сезона. Российские туристы активно бронируют поездки на июль и август.