Анапчан попросили не мешать работам по отсыпке и планировке песка на пляжах

В Анапе жителей и туристов просят воздержаться от посещения пляжей, где ведутся работы по отсыпке и планировке песка. В пресс-службе администрации отмечают, что нахождение в зоне проведения восстановительных мероприятий небезопасно и затрудняет работу спецтехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В настоящее время работы выполняются на втором участке побережья — от пляжа в районе «Нефтяника Кубани» до Джеметинского проезда.

При этом часть прибрежной зоны остается доступной для отдыхающих: открыты около 3,5 км песчаных пляжей от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», а также порядка 1 км береговой линии в Витязево. Кроме того, для посещения доступны все галечные пляжи.

Передвижение по остальным участкам побережья временно ограничено. Власти просят жителей и гостей курорта учитывать действующие ограничения и соблюдать меры безопасности.

Вячеслав Рыжков