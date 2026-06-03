Суд разрешил «Новоросцементу» продолжить стройку на участке с памятником истории

Арбитражный суд Краснодарского края отменил обеспечительные меры, которые запрещали ОАО «Новоросцемент» проводить строительные работы на участке в районе Сухумского шоссе в Новороссийске, где расположен объект культурного наследия регионального значения — арка-опора подвесной дороги, построенная методом народной стройки в начале 1920-х годов. Об этом сообщается в определении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Обеспечительные меры были введены 6 мая 2026 года по иску администрации Краснодарского края в лице управления государственной охраны объектов культурного наследия. Истец требовал запретить предприятию деятельность, нарушающую законодательство об охране памятников истории и культуры.

Как установил суд, после подачи иска «Новоросцемент» и привлеченное к делу третье лицо — ООО «Техкомплект» — добровольно приостановили работы. Предприятие заключило договор со специализированной организацией на разработку раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия. Этот раздел прошел государственную историко-культурную экспертизу, получил положительное заключение и был направлен на согласование в управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации края.

При этом суд счел наложенный запрет несоразмерным. Он распространялся на весь земельный участок площадью более 134 га, что в несколько раз превышает площадь зон охраны памятника и территорию непосредственного производства работ. Доказательств того, что деятельность предприятия на других частях участка способна причинить вред объекту культурного наследия, в материалах дела не представлено.

Кроме того, суд указал, что обстоятельство, которое истец приводил в качестве угрозы объекту — отсутствие согласованного раздела проектной документации, — на момент рассмотрения ходатайства об отмене обеспечительных мер отпало. Сохранение запрета фактически блокирует производственную деятельность «Новоросцемента» на всей территории, включая цеха, склады, железнодорожные пути и иные объекты промышленной инфраструктуры, что нарушает баланс публичных и частных интересов.

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Как писал «НР», первыми обратили внимание на возможную угрозу объекту культурного наследия регионального значения жители Шесхариса. В начале апреля они обнаружили, что рядом с памятником вырубают деревья и работает тяжелая техника. В ОАО «Новоросцемент» тогда пояснили, что ведется реконструкция подпорной стены, охранная зона памятника не нарушается, а вырубаются только сухие деревья и поросль.

Однако местная активистка Кристина Лихота обратилась в краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия с просьбой дать официальное разъяснение: не нарушается ли законодательство при проведении работ в непосредственной близости от арки.

Как позднее отметили в администрации края, подпорная стена, которую реконструирует предприятие, непосредственно соседствует с памятником. При этом работы ведутся без раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, согласованного региональным органом охраны. Именно это обстоятельство впоследствии легло в основу иска управления к ОАО «Новоросцемент».

Наталья Решетняк