В Анапе усилили контроль за уровнем воды в реке Кубань

Власти Анапы усилили контроль за гидрологической обстановкой на реке Кубань на фоне увеличения сбросов воды из Краснодарского водохранилища, вызванных обильными осадками. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее словам, уровень воды в реке продолжает расти и приближается к опасным отметкам. В связи с этим ситуация находится на особом контроле муниципальных властей.

Для оценки текущей обстановки заместители главы Анапы Сергей Донец и Александр Анфилатов выехали на ключевые объекты инфраструктуры, в том числе на сооружения КЭСК и водозабор МУП «Водоканал» в станице Джигинской. На местах проведен осмотр объектов и организован комплекс превентивных мероприятий с учетом складывающейся гидрологической ситуации.

Кроме того, представители администрации провели разъяснительную работу с сотрудниками объектов жизнеобеспечения и сельскохозяйственных предприятий.

По данным муниципалитета, в настоящее время ситуация остается стабильной и контролируемой. Мониторинг уровня воды ведется в круглосуточном режиме.

Вячеслав Рыжков