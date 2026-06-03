После новостей о начале курортного сезона в Анапе вырос спрос на туры

Спрос на отдых в Анапе заметно вырос после официального объявления о начале купального сезона. Российские туристы активно бронируют поездки на июль и август, сообщила в интервью «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам госпожи Ломидзе, после появления информации об открытии пляжей продажи туров на курорт существенно активизировались. Она отметила, что наиболее востребованными остаются даты в июле и августе, а свободные места на этот период могут быть быстро распроданы.

Глава АТОР также подчеркнула, что интерес к отдыху в Анапе начал расти еще до официального старта сезона. По ее данным, с февраля 2026 года спрос на направление превышал показатели аналогичного периода прошлого года на 40–60%. Одной из причин высокой активности туристов эксперт назвала эффект отложенного спроса.

Ранее глава Анапы сообщила, что купальный сезон на курорте стартовал 1 июня и продлится до 30 сентября.

Как отметила Майя Ломидзе, стоимость летнего отдыха на курорте остается относительно доступной. В ряде гостиниц и санаториев цены сохранились на уровне прошлого года, что также способствует росту бронирований.

Вячеслав Рыжков