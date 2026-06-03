В Анапе готовятся к уборке урожая зерновых

В Анапе ведется подготовка к уборке урожая зерновых культур 2026 года. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова, отметив, что производством зерновых на территории муниципалитета занимаются шесть сельхозпредприятий и 33 крестьянско-фермерских хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее данным, зерновые колосовые культуры размещены на площади порядка 10 тыс. гектаров. Для проведения уборочной кампании в оптимальные агротехнические сроки планируется задействовать 49 комбайнов, из которых 33 единицы находятся в распоряжении местных предприятий и фермеров, а еще 16 будут привлечены из специализированных организаций Краснодарского края.

Аграрии рассчитывают завершить уборочные работы в течение 14 календарных дней. Средняя нагрузка на один комбайн составит около 200 гектаров.

Для хранения собранного урожая в сельхозпредприятиях муниципалитета функционируют пять зернотоков и две крытые площадки, дополнительно необходимая складская инфраструктура имеется в крестьянско-фермерских хозяйствах.

В администрации отмечают, что, несмотря на ограниченную долю в структуре экономики города, сельское хозяйство остается важным направлением, влияющим на продовольственную безопасность и устойчивое развитие территории.

Вячеслав Рыжков