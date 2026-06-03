Адвокат требует проверки дипломов врачей клиники Новороссийска после смерти ребенка

Защита семьи восьмилетнего мальчика, скончавшегося в частной клинике Новороссийска, настаивает на проверке документов об образовании медицинского персонала учреждения. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на адвоката потерпевших, заместителя председателя экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае, директора центра «Право на здоровье» Николая Чернышука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил адвокат, сейчас следствие восстанавливает хронологию произошедшего: назначен комплекс экспертиз, допрашиваются сотрудники учреждения, контролирующие ведомства совместно со Следственным комитетом проводят проверки. Защита, в свою очередь, анализирует медицинскую документацию, готовит вопросы для судебно-медицинской экспертизы и участвует в следственных действиях.

По данным адвоката, гибель восьмилетнего пациента могла быть не первым летальным исходом в данной клинике. Он подчеркнул, что у надзорных органов есть законные основания обратиться в суд с требованием о приостановлении действия или полном аннулировании лицензии на медицинскую деятельность.

«Если говорить о юридическом лице, то при пассивной позиции контролирующих органов есть риск отделаться только штрафами», — отметил адвокат.

Он не исключил, что клиника может попытаться переложить вину на конкретного врача или медсестру, затем уволить их и продолжить работу под тем же или измененным брендом.

«Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы добиться полной правовой оценки действий персонала клиники, и в случае наличия реальной угрозы для жизни детей мы будем настаивать на прекращении существования этого медицинского учреждения», — добавил он.

Ранее стало известно, что в новороссийской частной клинике 12 мая скончался восьмилетний пациент. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Алина Зорина