Ярославская область на ПМЭФ-2026: главное

Стартовал 29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который продлится до 6 июня. В нем принимает участие делегация из Ярославской области, возглавляет ее губернатор Михаил Евраев. Представители региона намерены провести серию встреч и подписать новые инвестсоглашения, а также принять участие в пленарном заседании с участием президента. О главных для региона событиях ПМЭФ — в текстовой трансляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

17:57: Губернатор Михаил Евраев сообщил о встрече с гендиректором «ВымпелКома» Сергеем Анохиным. «Договорились о продолжении масштабного строительства базовых станций в регионе. В этом году программа развития сети продолжается, и запланирована установка более чем 300 станций. Отдельное внимание будет уделено малым населенным пунктам, где связь слабая, а интернет недоступен»,— написал губернатор.

16:12: Подписано соглашение с ООО «УК Ростов Великий» и ООО «Дом Демидова» о совместной работе с объектами культурного наследия. «УК Ростов Великий» направит 1,1 млрд руб. на реставрацию домов Мальгиных, Щаповых, Савиной и Блаженова и на их основе создаст тематический квартал с бутик-отелем и административно-гостиничным комплексом. Компания «Дом Демидова» в Тутаеве потратит 150 млн руб. на реконструкцию особняка на левом берегу, где раньше располагались трактир и гостиница, и сделает из него бутик-отель.

14:46: В индустриальном парке «Новоселки» компания «Нерохим» построит фармацевтический завод по производству ветеринарных препаратов, компания «Вентокс» — завод по производству вентиляционного оборудования, ИП Д. Г. Дятлова — производственную базу по выпуску тротуарной плитки, бордюрного камня и деревянных изделий. Общий объем инвестиций — 2,1 млрд руб.