РЖД организуют доставку грузов для строительства автодороги в Ярославской области

Железнодорожники организуют доставку щебня в Ярославскую область для работ по расширению участка федеральной автомобильной трассы М-8 «Холмогоры» от Ростова Великого до Переславля в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». В Ярославскую область щебень доставляется из разных регионов России с марта 2026 года. Прием, выгрузка и хранение идет на железнодорожном грузовом терминале Ростов Великий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

«Доставка щебня по железной дороге позволяет оптимизировать логистику, значительно сократить автомобильную составляющую перевозки, строго соблюдать сроки доставки. Это особенно актуально во время закрытия дорог для проезда большегрузных машин. Кроме того, снижается нагрузка на федеральную автодорожную сеть за счет переключения тяжеловесного груза на железнодорожный транспорт»,— отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

До конца ноября на станцию Ростов Великий для производства дорожно-строительных работ на трассе М-8 планируется доставить около 70 тыс. тонн щебня. Кроме того, с июля станция Волга в Некоузском районе Ярославской области будет принимать щебень для строительства региональной автодороги.

В этом году в рамках проекта по развитию автодорог в регионах России по СЖД также доставляется щебень в Костромскую область, а в прошлом году железнодорожники сотрудничали с дорожно-строительными компаниями Архангельской и Ивановской областей. Строительный груз доставляется на ближайшую к месту производства работ станцию и перегружается на автотранспорт. При этом перевалка груза из вагонов в автосамосвалы может быть организована как на грузовых терминалах, так на любых железнодорожных станциях и на объектах клиентов с помощью мобильных бригад специалистов РЖД.