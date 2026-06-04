В Гаврилов-Яме появится тепличный комплекс для выращивания цветов

Компания «Лазаревское» построит в Гаврилов-Яме тепличный комплекс для выращивания цветов и рассады. О подписании соответствующего соглашения на полях ПМЭФ сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Запланированный объем вложений — 800 млн руб. Хозяйство уже выращивает более 3 млн тюльпанов и лилий в год. Новый проект позволит нарастить объемы»,— добавил губернатор.

Будет создано 30 рабочих мест. Реализация проекта рассчитана на 2026 – 2031 годы. Земельный участок для строительства уже определен.

Тепличный комбинат «Лазаревское» работает в Ярославской области с 2005 года. Он включает тепличный комплекс по производству и продаже цветов на срез, комнатных растений, а также рассады цветов и овощей. Плодовый питомник производит более 150 наименований и сортов районированных плодово-ягодных культур.

На ПМЭФ-2026 работает делегация из Ярославской области под руководством Михаила Евраева. «Ъ-Ярославль» ведет текстовую трансляцию о подписании главных соглашений.

Алла Чижова