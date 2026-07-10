СЖД увеличила перевозки металлолома на металлургические комбинаты

Перевозка лома черных металлов по Северной железной дороге в направлении 12 станций, обслуживающих российские металлургические комбинаты, увеличена благодаря тарифным преференциям ОАО «РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

«Лом черных металлов — стратегически важное для российской металлургической отрасли сырье. Льготные перевозки осуществляются на определенные станции для снижения логистических издержек предприятий. Ожидаем дальнейший рост погрузки на эти направления благодаря применению понижающего коэффициента»,— отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

В июне на эти станции с СЖД было отправлено 26,9 тыс. тонн металлолома — на 33% больше, чем в июне 2025 года. В апреле-июне отправлено 71,7 тыс. тонн (+4,8% к аналогичному периоду прошлого года). Отправки осуществляются в Нижегородскую, Белгородскую и Ростовскую области из Ивановской, Ярославской, Вологодской областей.

ОАО «РЖД» установило скидку в размере 50% на внутрироссийские перевозки лома черных металлов в полувагонах в направлении 28 станций, обслуживающих российские металлургические предприятия. По сведениям компании, применение понижающего коэффициента позволило увеличить объем перевозок по этим направлениям.