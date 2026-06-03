В Ярославской области построят производство ветеринарных препаратов

В Ярославской области компания «Нерохим» (Ростов Великий) построит фармацевтический завод по производству ветеринарных препаратов в индустриальном парке «Новоселки». Соглашение о реализации проекта было достигнуто на ПМЭФ-2026, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«В его состав войдут исследовательская лаборатория, производственный корпус, склад, котельная и административное здание»,— добавил губернатор.

Он также сообщил о реализации еще двух инвестпроектов в Новоселках — строительстве завода по производству вентиляционного оборудования компанией «Вентокс» и новой производственной базы ИП Д.Г. Дятлова по выпуску тротуарной плитки, бордюрного камня и деревянных изделий. Общий объем инвестиций по трем проектам составит 2,1 млрд руб. Будет создано 165 рабочих мест.

Алла Чижова