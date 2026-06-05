В ярославских ПВЗ Wildberries будут принимать отработанные батарейки

Ярославская область станет пилотной площадкой для запуска нового экологического проекта: пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries будут использоваться для централизованного сбора отработанных батареек. Соответствующее соглашение подписали на полях ПМЭФ губернатор Михаил Евраев, глава компании Татьяна Ким, гендиректор «Федерального экологического оператора» Максим Погодин и представитель госкорпорации «Ростех» Кирилл Комаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках проекта в ПВЗ установят специализированные контейнеры. Взаимодействие сторон направлено на создание комплексной системы сбора опасных отходов для последующей передачи их на транспортировку, утилизацию и обезвреживание. Результатом проекта должна стать типовая модель организации этой работы.

«Мы очень рады объединить усилия с государственным регулятором в вопросах обращения с такими опасными отходами, как батарейки, и готовы предоставить свою розничную инфраструктуру для запуска пилотного проекта в Ярославской области с дальнейшим его расширением на всю территорию нашего присутствия в России»,—прокомментировала госпожа Ким.

Губернатор Ярославской области считает, что реализация такого проекта будет способствовать повышению экологической грамотности населения, а также расширит и сделает более удобной существующую инфраструктуру.

Ярославская область вошла в пятерку лидеров в России по сбору батареек для переработки. В прошлом году на территории региона собрано и переработано более 6 тонн батареек.

Алла Чижова