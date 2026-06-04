Инвесторы вложат 65 млрд рублей в КРТ в Ярославле и Рыбинске

Группа компаний «Русская Европа» и компания «Железно Ярославль» суммарно инвестируют в проекты комплексного развития территорий (КРТ) в Ярославле и Рыбинске 65 млрд руб. Объем инвестиций назвал губернатор Михаил Евраев после встреч на ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам губернатора, «Русская Европа» вложит 46 млрд руб. в реализацию трех проектов КРТ. Строительство уже началось в 13-м микрорайоне Дзержинского района Ярославля. Первая очередь включает два дома переменной этажности (до 8 этажей).

Второй проект будет реализован в районе улиц Моховой и 1-й Шоссейной в Ярославле. Инвестор за свой счет построит детсад, а также подготовит и передаст городу проектную документацию еще на два детсада и школу. В Рыбинске «Русская Европа» построит «Адмиральский квартал» на Переборском тракте.

«Согласно достигнутым договоренностям на трех территориях будет возведено 441,7 тыс. кв. м жилой недвижимости и 90,36 тыс. кв. м площадей свободного назначения»,— сообщили в правительстве области.

Еще один проект КРТ реализует компания «Железно Ярославль» (входит в кировский холдинг «Железно Финанс»). В районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского построят многоквартирные дома общей площадью более 210 тыс. кв. м и детсад на 330 мест с безвозмездной передачей в муниципальную собственность. Кроме того, компания разработает и передаст городу проектную документацию на два детских сада и школу. Запланированный объем вложений — 19 млрд руб., сообщил Михаил Евраев.

На ПМЭФ-2026 работает делегация из Ярославской области под руководством Михаила Евраева. «Ъ-Ярославль» ведет текстовую трансляцию о подписании главных соглашений.

Алла Чижова