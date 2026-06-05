Технологии будущего, «воровство» резервов, переезд госкомпаний в регионы. Главное из выступления Путина на ПМЭФ
Путин: мир переживает крупнейшую трансформацию
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Президент РФ заявил о влиянии санкций на позиции доллара и евро, стремлении России к лидерству в сфере ИИ и хаосе, который «провоцируют европейские элиты». Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Меняющийся мир
- Мир сейчас проживает крупнейшую структурную трансформацию.
- Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны.
- Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней. Гармоничный путь развития — способность стран слышать друг друга.
- Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран.
БРИКС
- Почти 50% роста глобального ВВП в последние пять лет обеспечивали страны БРИКС, у G7 — 18%.
- На страны БРИКС пришлась почти четверть мирового товарооборота.
- Лидерство БРИКС в глобальной экономике выросло и будет дальше нарастать.
- Внутренний товарооборот БРИКС уже превышает $1 трлн в год.
ВТО и госдолг
- Глобальная торговая система перестает быть западноцентричной. Западу стали неинтересны общие правила торговли, когда он начал проигрывать в ней — в дело пошли санкции.
- Санкции и блокировка, а точнее воровство российских резервов, необратимо повлияли на позиции доллара и евро.
- Госдолг еврозоны достиг почти 90% от ВВП. У России он всего 16%. Худшие показатели у Греции, Италии и Франции.
- Доля рубля в экспортных операциях РФ составляет 65%.
Технологии будущего
- Искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения — три главные технологии будущего.
- Россия стремится к мировому лидерству в сфере ИИ, для этого есть все необходимое.
- Чужие цифровые сервисы могут быть удобными, но затем приведут к зависимости страны.
- Россия будет развивать свои решения, укреплять IT-инфраструктуру и сотрудничать только с теми странами, которые уважают взаимные обязательства.
- Поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.
Динамика экономики
- Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков запретов и преград.
- Промышленное производство России выросло до 1,9%.
- Экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции. Она уже замедляется и к концу года приблизится к 5,2%.
- Россия сохранила основы макроэкономической политики, «движение вперед и вверх» будет обеспечено.
- ВВП России в апреле вырос на 1,3%. Промышленное производство — на 1,9%.
- Электронная коммерция растет на 30% в год. Россия входит по этому показателю в число мировых лидеров.
- Вернуться к устойчивым темпам роста экономики России с 2027 года можно, только запустив новый инвестиционный цикл.
Малый бизнес
- Необходимо обеспечить бесшовный переход бизнеса от малого к более крупному, подготовить соответствующую концепцию.
- Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне.
- Сейчас этот порог составляет 20 млн руб.
Безработица и зарплаты
- В РФ один из самых низких уровней безработицы — примерно 2,2%.
- Зарплаты в России в реальном выражении выросли более чем на 30% за 5 лет.
- Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат Россия будет успешна демографически.
- Дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства.
Регионы
- Федеральный центр за последние два года списал регионам России бюджетных кредитов на 440 млрд руб.
- Бюджет России окажет регионам поддержку по линии инфраструктурных бюджетных кредитов еще на 700 млрд руб. до 2030 г.
- Крупные госкомпании, включая РЖД, из Москвы переедут в регионы, чтобы разгрузить столицу.
- Суверенитет России определяется не только силой столицы или крупных промышленных центров. Важно, чтобы каждый регион привлекал инвестиции, создавал качественные рабочие места и развивал производства.