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Технологии будущего, «воровство» резервов, переезд госкомпаний в регионы. Главное из выступления Путина на ПМЭФ

Путин: мир переживает крупнейшую трансформацию

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Президент РФ заявил о влиянии санкций на позиции доллара и евро, стремлении России к лидерству в сфере ИИ и хаосе, который «провоцируют европейские элиты». Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Меняющийся мир

  • Мир сейчас проживает крупнейшую структурную трансформацию.
  • Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны.
  • Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней. Гармоничный путь развития — способность стран слышать друг друга.
  • Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран.

БРИКС

  • Почти 50% роста глобального ВВП в последние пять лет обеспечивали страны БРИКС, у G7 — 18%.
  • На страны БРИКС пришлась почти четверть мирового товарооборота.
  • Лидерство БРИКС в глобальной экономике выросло и будет дальше нарастать.
  • Внутренний товарооборот БРИКС уже превышает $1 трлн в год.

ВТО и госдолг

  • Глобальная торговая система перестает быть западноцентричной. Западу стали неинтересны общие правила торговли, когда он начал проигрывать в ней — в дело пошли санкции.
  • Санкции и блокировка, а точнее воровство российских резервов, необратимо повлияли на позиции доллара и евро.
  • Госдолг еврозоны достиг почти 90% от ВВП. У России он всего 16%. Худшие показатели у Греции, Италии и Франции.
  • Доля рубля в экспортных операциях РФ составляет 65%.

Технологии будущего

  • Искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения — три главные технологии будущего.
  • Россия стремится к мировому лидерству в сфере ИИ, для этого есть все необходимое.
  • Чужие цифровые сервисы могут быть удобными, но затем приведут к зависимости страны.
  • Россия будет развивать свои решения, укреплять IT-инфраструктуру и сотрудничать только с теми странами, которые уважают взаимные обязательства.
  • Поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.

Динамика экономики

  • Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков запретов и преград.
  • Промышленное производство России выросло до 1,9%.
  • Экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции. Она уже замедляется и к концу года приблизится к 5,2%.
  • Россия сохранила основы макроэкономической политики, «движение вперед и вверх» будет обеспечено.
  • ВВП России в апреле вырос на 1,3%. Промышленное производство — на 1,9%.
  • Электронная коммерция растет на 30% в год. Россия входит по этому показателю в число мировых лидеров.
  • Вернуться к устойчивым темпам роста экономики России с 2027 года можно, только запустив новый инвестиционный цикл.

Малый бизнес

  • Необходимо обеспечить бесшовный переход бизнеса от малого к более крупному, подготовить соответствующую концепцию.
  • Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне.
  • Сейчас этот порог составляет 20 млн руб.

Безработица и зарплаты

  • В РФ один из самых низких уровней безработицы — примерно 2,2%.
  • Зарплаты в России в реальном выражении выросли более чем на 30% за 5 лет.
  • Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат Россия будет успешна демографически.
  • Дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства.

Регионы

  • Федеральный центр за последние два года списал регионам России бюджетных кредитов на 440 млрд руб.
  • Бюджет России окажет регионам поддержку по линии инфраструктурных бюджетных кредитов еще на 700 млрд руб. до 2030 г.
  • Крупные госкомпании, включая РЖД, из Москвы переедут в регионы, чтобы разгрузить столицу.
  • Суверенитет России определяется не только силой столицы или крупных промышленных центров. Важно, чтобы каждый регион привлекал инвестиции, создавал качественные рабочие места и развивал производства.

Мария Ежовкина

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