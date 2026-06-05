Технологии будущего, «воровство» резервов, переезд госкомпаний в регионы. Главное из выступления Путина на ПМЭФ

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Президент РФ заявил о влиянии санкций на позиции доллара и евро, стремлении России к лидерству в сфере ИИ и хаосе, который «провоцируют европейские элиты». Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Меняющийся мир Мир сейчас проживает крупнейшую структурную трансформацию.

Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны.

Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней. Гармоничный путь развития — способность стран слышать друг друга.

Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран.

БРИКС Почти 50% роста глобального ВВП в последние пять лет обеспечивали страны БРИКС, у G7 — 18%.

На страны БРИКС пришлась почти четверть мирового товарооборота.

Лидерство БРИКС в глобальной экономике выросло и будет дальше нарастать.

Внутренний товарооборот БРИКС уже превышает $1 трлн в год.

ВТО и госдолг Глобальная торговая система перестает быть западноцентричной. Западу стали неинтересны общие правила торговли, когда он начал проигрывать в ней — в дело пошли санкции.

Санкции и блокировка, а точнее воровство российских резервов, необратимо повлияли на позиции доллара и евро.

Госдолг еврозоны достиг почти 90% от ВВП. У России он всего 16%. Худшие показатели у Греции, Италии и Франции.

Доля рубля в экспортных операциях РФ составляет 65%.

Технологии будущего Искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения — три главные технологии будущего.

Россия стремится к мировому лидерству в сфере ИИ, для этого есть все необходимое.

Чужие цифровые сервисы могут быть удобными, но затем приведут к зависимости страны.

Россия будет развивать свои решения, укреплять IT-инфраструктуру и сотрудничать только с теми странами, которые уважают взаимные обязательства.

Поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.

Динамика экономики Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков запретов и преград.

Промышленное производство России выросло до 1,9%.

Экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции. Она уже замедляется и к концу года приблизится к 5,2%.

Россия сохранила основы макроэкономической политики, «движение вперед и вверх» будет обеспечено.

ВВП России в апреле вырос на 1,3%. Промышленное производство — на 1,9%.

Электронная коммерция растет на 30% в год. Россия входит по этому показателю в число мировых лидеров.

Вернуться к устойчивым темпам роста экономики России с 2027 года можно, только запустив новый инвестиционный цикл.

Малый бизнес Необходимо обеспечить бесшовный переход бизнеса от малого к более крупному, подготовить соответствующую концепцию.

Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне.

Сейчас этот порог составляет 20 млн руб.

Безработица и зарплаты В РФ один из самых низких уровней безработицы — примерно 2,2%.

Зарплаты в России в реальном выражении выросли более чем на 30% за 5 лет.

Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат Россия будет успешна демографически.

Дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства.

Регионы Федеральный центр за последние два года списал регионам России бюджетных кредитов на 440 млрд руб.

Бюджет России окажет регионам поддержку по линии инфраструктурных бюджетных кредитов еще на 700 млрд руб. до 2030 г.

Крупные госкомпании, включая РЖД, из Москвы переедут в регионы, чтобы разгрузить столицу.

Суверенитет России определяется не только силой столицы или крупных промышленных центров. Важно, чтобы каждый регион привлекал инвестиции, создавал качественные рабочие места и развивал производства.

Мария Ежовкина