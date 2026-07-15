На выполнение социальных обязательств на Северной железной дороге направлено 4 млрд рублей в I полугодии

В январе-июне 2026 года на Северной железной дороге на обеспечение социальных гарантий сотрудников и неработающих пенсионеров было направлено 4 млрд рублей, сообщили на магистрали. Размер социального пакета на одного работника составил 95 тыс. рублей, на неработающего пенсионера — до 5 тыс. рублей. Средняя заработная плата железнодорожников — около 114 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Итоги выполнения на СЖД обязательств коллективного договора ОАО «РЖД» за I полугодие подведены 15 июля на выездном заседании на станции Елецкая в Республике Коми.

Магистраль достигла основных производственных и финансовых показателей работы, обеспечила запланированный уровень безопасности движения. Погружено более 25 млн тонн грузов, отправлено около 6,8 млн пассажиров. Инвестиции на развитие инфраструктуры дороги составили 9,7 млрд рублей.

Северная железная дорога выполняет перед работниками все социальные обязательства. Производятся различные социальные выплаты, есть зональные надбавки к заработной плате, материальные поощрения. Создаются условия для развития физкультуры и спорта, профессионального и личностного роста. Реализуются программы по обеспечению безопасных и комфортных условий труда: ремонтируются помещения, повышается комфорт рабочих мест. На это в I полугодии 2026 года направлено 1,2 млрд рублей, улучшены условия более чем на 1 тыс. рабочих мест.

«Социальная поддержка, которую оказывает дорога своим работникам, укрепляет уверенность в завтрашнем дне, обеспечивает хорошие условия для работы и отдыха. Особое внимание уделяем нашим северным территориям, где железнодорожники работают в сложных климатических условиях. В частности, сегодня после капитального ремонта открылись административные здания на станциях Елецкая и Ёдва, где созданы все условия для комфортной работы»,—сказал начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

Председатель Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) Дмитрий Шаханов подчеркнул, что взаимные обязательства профсоюза и работодателей выполняются.

«Несмотря на внешние факторы, условия коллективных договоров выполняются. В РОСПРОФЖЕЛ действует 4 отраслевых соглашения, на их основе заключено 335 коллективных договоров. Более 70% из них было принято в 2025 году. В 2026 году планируется подписать 73 колдоговора. Практически во всех новых документах социального партнерства не только сохранен, но и расширен спектр социальных гарантий»,— заявил господин Шаханов.