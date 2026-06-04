В Ярославле построят завод по выпуску противогололедных материалов

Уральский завод противогололедных материалов построит в Ярославле завод. Соответствующее соглашение подписали губернатор Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов» Дмитрий Пылев на ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Завод будут строить на действующей промышленной территории на улице Промышленной. Общий объем инвестиций составит 1 млрд руб. Будет создано не менее 50 рабочих мест.

«Проект предусматривает создание современного производственного комплекса по выпуску твердых противогололедных материалов. На площадке планируется разместить технологические участки производства, подготовки, переработки, гранулирования, хранения и фасовки продукции. Новое предприятие будет ориентировано на выпуск современных экологичных материалов для зимнего содержания дорог, городских территорий и инфраструктурных объектов»,— сообщили в пресс-службе завода.

Губернатор отметил, что по сравнению с песко-соляной смесью полученные реагенты будут полностью растворимы, экологичны и экономичны в использовании. Реализация проекта запланирована на период с 2026 по 2030 год.

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