Духовные ценности скрепили соглашением

В ходе ПМЭФ-2026 губернатор Ярославской области Михаил Яковлевич Евраев и председатель попечительского совета фонда сохранения и развития традиционных духовно-нравственных ценностей «Великое наследие» Вадим Якунин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает партнерство в области развития территории города Ростова Великого Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На подписании присутствовал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, являющийся председателем межведомственной рабочей группы по созданию в Ростове Великом культурно-исторического кластера. Он напомнил о важности сохранения культурного наследия страны.

«Нравственные ориентиры, лежащие в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой для человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю. Сегодня мы говорим о сохранении духовного суверенитета нашей страны, сбережении нравственного начала общества. Эти задачи были и остаются ключом к укреплению российской государственности и культуры»,— сказал Игорь Щеголев.

В 2027 году исполнится 1165 лет со дня основания города, что станет дополнительным фактором привлечения туристов.

«Ростов Великий — один из ключевых туристических центров, и наша задача — сделать его максимально комфортным для жителей и привлекательным для гостей, — подчеркнул Михаил Евраев. — В следующем году Ростов Великий отметит 1165-летие. Это совпадает с юбилеем Золотого кольца. Готовим масштабные празднования. Задача — подойти к этой дате с полностью обновленной инфраструктурой, качественной городской средой и достойным уровнем сервиса».

В свою очередь, Вадим Якунин напомнил о масштабной работе, которую уже провел фонд «Великое наследие». «Ростов Великий — один из древнейших городов нашей страны, и мы стремимся сохранить его культурное и историческое наследие, органично вписав его в современную жизнь, — сказал Вадим Якунин. — Благодарю правительство Ярославской области и губернатора Михаила Евраева за совместную работу, доверие и поддержку наших проектов, направленных на устойчивое развитие и процветание Ростова Великого и Ярославской области в целом».