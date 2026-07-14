ПСБ расширяет условия «Карты жителя Ярославской области»

ПСБ провел в Ярославле рабочую встречу с представителями регионального правительства и бизнеса, посвященную развитию проекта «Карта жителя Ярославской области». Участники обсудили расширение партнерской сети программы, условия подключения новых организаций, механизмы предоставления скидок и кешбэков, а также вопросы технической интеграции и сопровождения проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

По данным банка, в настоящее время к программе лояльности «Карты жителя Ярославской области» подключено более 60 организаций региона, включая медицинские учреждения, фитнес-центры, торговые предприятия, музеи и компании других сфер.

Держателям карты также доступны дополнительные банковские продукты и сервисы, предусматривающие юридические и профильные консультации, образовательная программа по финансовой грамотности «ЯМудрый».

«Карта жителя Ярославской области», выпущенная банком ПСБ, — это про удобство, скорость и понятную логику взаимодействия между человеком и регионом. Хороший сервис в таком случае почти незаметен: он просто работает и решает все вопросы. Именно поэтому такие проекты вызывают интерес и со стороны бизнеса. Они показывают, что цифровые решения могут быть полезными для всех участников и действительно нужными в обычной жизни»,— пояснил Михаил Ефремов, вице-президент, директор департамента некредитного розничного бизнеса ПСБ.

«Карта жителя Ярославской области зарекомендовала себя не только как удобный банковский инструмент, это понятная экономия на повседневных покупках и услугах, доступ к современным финансовым сервисам и забота о благополучии. Для местного бизнеса это эффективный канал привлечения клиентов без дополнительных затрат. Мы видим, как проект растет и становится востребован: в настоящее время в нем участвуют уже более 60 организаций: от музеев до медицинских центров, и список партнеров будет расширяться. Наша общая задача с ПСБ – сделать так, чтобы преимущества карты чувствовал каждый житель региона, а сам регион благодаря таким решениям становился еще более комфортным для жизни!»,— сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В ходе встречи также обсуждалась возможность создания нового совместного проекта ПСБ и правительства Ярославской области — «Карты гостя». Предполагается, что она сможет объединить государственные учреждения, организации культуры, гостиничный и ресторанный бизнес, транспортные компании, туристическую отрасль и другие организации в единую систему сервисов для посетителей региона.