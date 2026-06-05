Рыбинский двигатель ПД-8 для SJ-100 получил сертификат типа

Росавиация выдала сертификат типа на созданный рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» (входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» госкорпорации «Ростех») двигатель ПД-8 для пассажирского самолета SJ-100. Об этом сообщили в «Ростехе».

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«Силовая установка завершила программу сертификационных испытаний и подтвердила соответствие нормам летной годности»,— указывается в сообщении госкорпорации.

Торжественная церемония состоялась на ПМЭФ-2026. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что получение документа приближает к сертификации импортозамещенного лайнера.

«Мощности ОДК уже готовы к производству, первые серийные двигатели планируется отгрузить до конца этого года. Работы над ПД-8 будут продолжаться. В перспективе на его базе возможно создать целое семейство двигателей как с увеличенной на 25–30% тягой, так и сниженной на 20% — в зависимости от задач»,— сообщил Чемезов.

Он добавил, что также двигателестроители работают над ПД-8В — вертолетной версией силовой установки, предназначенной для тяжелого транспортного вертолета Ми-26.

ПД-8 предназначен для замены французско-российских силовых установок SaM146 для пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet-100, а также для самолетов-амфибий Бе-200. Работы по проекту начались в 2019 году, испытания — в марте 2025 года. Всего силовые установки наработали 6,5 тыс. часов, в том числе 1,4 тыс. часов в составе самолета и летающей лаборатории, остальное — на стендах.

Алла Чижова