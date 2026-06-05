В Ярославле построят два многопрофильных медцентра

На территории Ярославля будут возведены два многопрофильных медицинских центра. Подписание соответствующих соглашений состоялось на полях ПМЭФ-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Многопрофильный медцентр будет построен в рамках релокации ПСБ в регион. Соглашение о создании центра было подписано между акционерной финансовой корпорацией (АФК) «Система», в периметр которой входит ГК «Медси», и банком.

«Соглашение определяет намерения сторон для реализации масштабного проекта по строительству и оснащению центра площадью более 4 тыс. кв. м, рассчитанного на обслуживание до 28 тыс. пациентов»,— сообщили в пресс-центре АФК «Система».

Медцентр будет оказывать амбулаторную помощь, а также включать детское отделение, дневной и круглосуточный стационары, современный операционный блок и диагностические возможности, включая МРТ, эндоскопию, рентгенографию и УЗИ.

«Услугами центра смогут пользоваться не только сотрудники банка и члены их семей, но и все жители города и области»,— прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Еще один многопрофильный медцентр будет построен в Заволжском районе на пересечении улиц Союзной и Университетской. Инвестором выступит АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова». Общий объем инвестиций предполагается в объеме 1,2 млрд руб.

Центр будет предоставлять медицинскую помощь пациентам с болезнями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистыми и неврологическими патологиями. В нем будут работать круглосуточный и дневной стационары, приемное отделение, специализированные палаты интенсивной терапии, залы лечебной физкультуры и механотерапии, современные сауны и физиотерапевтические кабинеты. Завершить реализацию проекта планируют в 2031 году. Будет создано 180 рабочих мест.

На ПМЭФ-2026 работает делегация из Ярославской области под руководством Михаила Евраева. «Ъ-Ярославль» ведет текстовую трансляцию о подписании главных соглашений.

Алла Чижова