Студенты ПГУПС защитили дипломные работы на тему развития Архангельского железнодорожного узла

23 июня в Ярославле государственная экзаменационная комиссия во главе с начальником Северной железной дороги Рашидом Сайбаталовым провела защиту дипломных работ студентов Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Выездной формат защиты организован на СЖД впервые. В комиссию вошли также ректор ПГУПС Олег Валинский, министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев, руководители различных подразделений Северной магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Выпускники пяти специальностей разработали свои профильные проекты, объединенные общей актуальной темой — развитием Архангельского железнодорожного узла для пропуска грузов, следующих через Архангельский порт. С учетом утвержденного Правительством РФ «Комплексного плана развития Архангельского железнодорожного узла до 2035 года», данных о перспективных грузопотоках и подробного анализа существующей инфраструктуры они спроектировали новые объекты. Это однопутная линия из Архангельска до станции Новый терминал, второй мост через Северную Двину, оборудование инфраструктуры средствами автоматики, а также электрификация линии в перспективе. Для проектируемых объектов сформировали технические обоснования и расчеты, планы строительства, определили затраты на реализацию проектов.

«Мы убедились в высокой компетенции специалистов, которые придут работать на железную дорогу и будут дополнять полученные знания практикой. А с учетом того, что грузопотоки глубоководного района Архангельского морского порта планируется переключить из портов Азово-Черноморского, Балтийского и Дальневосточного бассейнов, исследования студентов напрямую связаны с производственными задачами и реальными вызовами, это вклад не только в развитие железнодорожной отрасли, но и государства»,— сказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Ректор ПГУПС Олег Валинский поблагодарил Северную железную дорогу за предоставление реальных тем для дипломных работ. «Для нас очень важно, чтобы еще в вузе студенты получали первый опыт работы в процессной команде, расширяли профессиональный кругозор и получали знания в смежных областях, ведь в реальной жизни им предстоит это делать очень часто. В работе транспорта все взаимосвязано, поэтому будущие руководители должны уметь мыслить более масштабно»,— подчеркнул руководитель вуза.

Студенты получили возможность представить свои проекты руководителям Северной железной дороги и Архангельской области, услышать экспертные мнения и вопросы, которые помогут в дальнейшей работе над выбранной темой. По итогам государственной защиты все пять дипломных работ оценены на «отлично».