Ярославская область договорилась о развитии производства лекарств с «Р-Фарм»

Фармацевтическая компания «Р-Фарм» запустит в Ярославской области полный цикл выпуска лекарственных препаратов для профилактики и терапии инфекционных, онкологических, неврологических и аутоиммунных заболеваний. Соглашение о развитии производства подписали на ПМЭФ губернатор Михаил Евраев и гендиректор компании Василий Игнатьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как сообщили в пресс-службе компании, соглашение подразумевает открытие новых производственных участков Завода активных фармацевтических субстанции в Ростове Великом («Р-Фарм»). На участках будет налажен выпуск более 10 видов субстанций для производства препаратов против онкологических и аутоиммунных заболеваний. Будет создано 30 дополнительны рабочих мест. Объем инвестиций составит 680 млн руб.

Михаил Евраев дополнил: на заводе компании в Ярославле дооснастят действующие линии по выпуску готовых препаратов. Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит «Р-Фарму» льготный заем в размере 550 млн руб. под 3% годовых, сообщил директор ФРП Роман Петруца.

«Средства пойдут на создание производства препаратов, входящих в список жизненно необходимых и важнейших, которые сейчас поставляют из-за рубежа. Реализация проекта позволит заместить импорт отечественными аналогами. Общие инвестиции превысят 1,5 млрд руб.»,— сообщил губернатор.

Каких договоренностей областная делегация достигла на ПМЭФ — в текстовой трансляции «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова