На участке Транссиба в Костромской области железнодорожники отремонтировали более 10 километров пути за одни сутки

17 июля 2026 года в течение суток на участке Транссибирской магистрали между станциями Нея и Брантовка Северной железной дороги уложили 10 километров 200 метров рельсошпальной решетки. Это позволило оптимизировать организацию ремонтных работ и снизить влияние на график движения поездов. Такой объем работы стал рекордом для СЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

За 24 часа железнодорожники сняли старую рельсошпальную решетку и уложили новую. Было задействовано 8 укладочных кранов, более 400 сотрудников. Движение по участку в это время не прерывалось, поезда шли по соседнему пути.

До конца сентября за несколько этапов на участке Нея – Брантовка будет обновлено 26,5 км пути. На новую рельсошпальную решетку будет уложен бесстыковой путь, произведут очистку щебеночного балласта, выправку пути.

«Плановые ремонтные работы позволяют обеспечивать надежность железнодорожной инфраструктуры, безопасность перевозок и увеличивать скорость движения грузовых и пассажирских поездов. Для повышения качества ремонта и сокращения его сроков мы используем новые образцы отечественной путевой техники, на одном участке концентрируем мощности нескольких путевых машинных станций»,— рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

В 2021 году по аналогичной технологии на участке Ростов – Семибратово в Ярославской области железнодорожники за сутки обновили около 10 км пути.