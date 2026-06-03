Удмуртия на ПМЭФ-2026: главное

В Северной столице начался Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На нем работает делегация Удмуртии. Деловое мероприятие проходит 3-6 июня. На форуме ожидаются делегации из более чем 100 государств. Какие соглашения Удмуртии подписывает на ПМЭФ и чем форум интерес для республики — в текстовой трансляции «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

16:00 В Воткинске появится индустриальный парк «Сила Роста», якорным представителем которого будет торговый дом (ТД) «Воткинский завод», производящий оборудование для нефтегазовой отрасли.

15:30 Новый завод производителя лакокрасочных материалов Palizh (ООО «Новый дом»), о котором ранее писал «Ъ-Удмуртия», будет расположен на территории будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск».

15:00 Производитель лакокрасочных материалов «Новый дом», известный по бренду Palizh, построит на территории будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск» производство сырья для для окрашивания промышленных смесей. По словам Александра Бречалова, инвестпроект позволить заменить в своем сегменте до 100% импортной продукции.

13:30 Фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки» исполнил песню «Юность моя» группы Dabro на ПМЭФ-2026.

13:00 Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле. Соглашение о сотрудничестве с правительством республики было подписано на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

3 июня 12:00 Большинство соглашений на ПМЭФ-2026 для Удмуртии будут касаться будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск», заявил глава республики Александр Бречалов в Max. На форуме открыт стенд «Удмуртская Республика».

2 июня 15:00 Впервые на ПМЭФ отправилась бизнес-делегация Удмуртии. Представители пяти региональных компаний в преддверии форума провели более 20 встреч с потенциальными партнерами из Таджикистана, Казахстана, Саудовской Аравии, Киргизии, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Переговоры продолжатся.