Производитель БПЛА из Ижевска развернет суверенную систему навигации на Сахалине

Ижевский производитель дронов Zala развернет на Сахалине суверенную систему связи и навигации «Геокосмос» — это ключевой пункт соглашения о развитии беспилотного направления, которое на ПМЭФ-2026 подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, замгендиректора Zala Сергей Люстарнов и гендиректор дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

«Это исторический момент, мы подписали соглашение с Сахалинской областью на развертывание системы “Геокосмос”. Это система независимой навигации и независимой связи, которая позволит обеспечить стране суверенитет в рамках технологических решений управления различными робототехническими комплексами в разных средах»,— цитирует господина Люстарнова пресс-служба ижевского предприятия.

В частности, добавил Сергей Люстарнов, “Геокосмос” позволяет таким комплексам летать даже в сложных условиях, например, в рамках радиопомех и отсутствия спутников. Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», беспилотники Zala уже выполняют задачи по мониторингу в Сахалинской области, эксплуатантом выступает авиаперевозчик «Аврора».

«Геокосмос» впервые представили на международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в Москве в августе 2025 года. Система состоит из наземных программно-определяемых комплексов связи и бортового оборудования. Они формируют собственную распределенную и защищенную сеть. «Геокосмос» поддерживает совместное использование как беспилотных, так и пилотируемых аппаратов в едином воздушном пространстве.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. По словам Александра Бречалова, большинство соглашений между компаниями и властями Удмуртии на форуме касаются будущей ОЭЗ «Ижевск». Заявка на создание этой зоны в марте была направлена в Минэкономразвития РФ. Впервые о создании ОЭЗ на площади 190 га под Ижевском начали говорить в 2021 году.

Как стало известно на ПМЭФ-2026, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле.

Производитель лакокрасочных материалов «Новый дом» в Ижевске, известный по бренду Palizh, запустит на территории ОЭЗ производство сырья для окрашивания промышленных смесей. В Воткинске появится индустриальный парк «Сила Роста», ориентированный на производство оборудования для нефтегазовой отрасли. На территории будущей ОЭЗ возведут завод по производству профилированного листа. Местная компания «Камаэкспорт» построит там логистический центр, где в дальнейшем планируется начать собирать туристические автобусы. Кроме того, Александр Бречалов и гендиректор компании «Т Плюс» Павел Сниккарс заключили соглашение на ПМЭФ-2026 о развитии баскетбола в республике и обсудили модернизацию тепловой инфраструктуры Ижевска.

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.